Про це в ефірі 24 каналу повідомив міжнародний аналітик та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він вважав, що ситуація в Афганістані відволіче Путіна від України, але не до кінця.

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Аналітик переконаний, що "якщо говорити глобально, то, звісно, протистояння з нами для росіян набагато важливіше". Адже Україна для Росії є більш важливим об'єктом бажань, аніж захист від "Талібану".

Відволіче певною мірою, тому що росіяни тепер будуть змушені "перекидати" в центральну Азію більше ресурсів і дипломатичних зусиль,

– наголосив Ігор Семиволос.

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Директор Центру близькосхідних досліджень упевнений, що найголовніша причина так званих загравань із "новою владою" Афганістану у безпеці.

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"Це конкретно безпека. Вони бояться, що вплив, який демонструють таліби, перекинеться на центральну Азію. Центральна Азія ітак доволі серйозно потерпає від авторитаризму і там накопичується незадоволення. Вони бояться того, що ситуація може вийти з-під контролю через рух і динаміку, яку спостерігають", – пояснив міжнародний аналітик.

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