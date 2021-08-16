Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі одного з телеканалів.
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Посольством України у Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які висловили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані,
– сказав дипломат.
Він також порадив українцям, які хочуть покинути країну, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольств в Узбекистані та Таджикистані.
- Дипломатичні установи опрацьовують маршрути евакуації.
Ситуація в Афганістані: що відомо
- Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.
- Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.
- Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.
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