Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також Чіплялися за літак і блокували злітну смугу: США призупинили евакуацію з Кабула

Посольством України у Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які висловили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані,
– сказав дипломат.

Він також порадив українцям, які хочуть покинути країну, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольств в Узбекистані та Таджикистані.

  • Дипломатичні установи опрацьовують маршрути евакуації.

Ситуація в Афганістані: що відомо

  • Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.
  • Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.
  • Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.

До теми Їх евакуювали літаком: громадяни Афганістану попросили в Україні статус біженця