Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.
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Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане,
– сказал дипломат.
Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.
- Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.
Ситуация в Афганистане: что известно
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.
- Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегали к разным зверствам, например казнь военных, которые уже сдались.
- Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.
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