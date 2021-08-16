Про це заявив представник української делегації у ТКГ Денис Казанський в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом на 24 каналі. На його думку, "Талібан", як ідея, може перекинутися на середньоазіатські держави.

До теми "Талібан" певною мірою відволіче Путіна від України, – міжнародний аналітик

Ситуація може розпалити ворожнечу

Казанський зауважив, що армія з Афганістану не буде заходити до Таджикистану. Однак ситуація, яка там наразі відбувається, може розпалити ворожнечу в середині середньоазіатських держав.

Схоже на те, що зараз ця пожежа може перекинутися вже на Середню Азію,

– наголосив він.

Казанський розповів, що, наприклад, Узбекистан, Таджикистан чи Киргизстан – країни з великою народжуваністю та кількістю молоді, яка не має де влаштуватися.

Як правило, такі країни "вибухають" з середини, адже там починається війна проти усіх.

Дізнайтеся більше Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

Програма "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Ситуація в Афганістані: що варто знати