Евросоюз признает, что "Талибан" выиграл войну в Афганистане. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-пресс-конференции с министрами МИД Евросоюза.
Кстати Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики
С "Талибаном" нужно решать практические вопросы
Боррель подчеркнул, что об официальном признании "Талибана" речи не идет. Впрочем, с террористами необходимо решать практические вопросы: например, относительно доступа в аэропорт Кабула для эвакуации. К тому же ЕС не хочет допустить нового мигрантского кризиса.
Талибан выиграл войну, мы должны разговаривать с новой властью в Кабуле, кем бы они не были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы,
– сказал Жозеп Боррель.
ЕС будет помогать с потоком мигрантов
Во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза отметили, что в результате захвата власти талибами может возникнуть новый мигрантский кризис.
ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев,
– указал он.
Как мир реагирует на захват власти талибами
- 15 августа талибы захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали. Впоследствии они объявили полный контроль над Афганистаном.
- Ген сек НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой талибы захватили Афганистан, стала для всех неожиданностью.
- В мире обеспокоены этими событиями. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа обсудить ситуацию на заседании.
- Пакистан закрыл границу с Афганистаном. США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.
- Россия же заявляет, что не переживает, потому что имеет хорошие отношения с талибами.