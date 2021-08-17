Евросоюз признает, что "Талибан" выиграл войну в Афганистане. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-пресс-конференции с министрами МИД Евросоюза.

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С "Талибаном" нужно решать практические вопросы

Боррель подчеркнул, что об официальном признании "Талибана" речи не идет. Впрочем, с террористами необходимо решать практические вопросы: например, относительно доступа в аэропорт Кабула для эвакуации. К тому же ЕС не хочет допустить нового мигрантского кризиса.

Талибан выиграл войну, мы должны разговаривать с новой властью в Кабуле, кем бы они не были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы,

– сказал Жозеп Боррель.

ЕС будет помогать с потоком мигрантов

Во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза отметили, что в результате захвата власти талибами может возникнуть новый мигрантский кризис.

ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев,

– указал он.

Важно! Между тем Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. Он мотивировал это тем, что американцы не должны погибать на войне, в которой сами же афганцы не готовы противостоять.

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