Євросоюз визнає, що "Талібан" виграв війну в Афганістані. Відповідну заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час онлайн-пресконференції із міністрами МЗС Євросоюзу.

До речі Таліби стверджують, що припинять виготовляти і продавати наркотики

З "Талібаном" потрібно вирішувати практичні питання

Боррель підкреслив, що про офіційне визнання "Талібану" мови не йде. Втім, з терористами необхідно вирішувати практичні питання: наприклад, щодо доступу в аеропорт Кабула для евакуації. До того ж ЄС не хоче допустити нової мігрантської кризи.

Талібан виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою в Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційний і гуманітарний кризи,

– сказав Жозеп Боррель.

ЄС допомагатиме з потоком мігрантів

У зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу наголосили, що внаслідок захоплення влади талібами може виникнути нова мігрантська криза.

ЄС буде надавати підтримку сусіднім з Афганістаном країнам в подоланні негативних наслідків, які очікуються в зв'язку з ростом потоку мігрантів та біженців,

– вказав він.

Важливо! Тим часом Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану. Він вмотивував це тим, що американці не мають гинути на війні, у якій самі ж афганці не готові протистояти.

Як світ реагує на захоплення влади талібами