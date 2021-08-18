Бойовики, які вже повністю взяли владу в Афганістані, переконують: мовляв, мають на меті забезпечити мир і прогрес. Водночас і спокійно кажуть, що десятки людей загинули, втікаючи від їхнього режиму.

Важливо ЄС визнав перемогу "Талібану" у війні в Афганістані

Чимало афганців все ще сподіваються втекти з країни

У міжнародному аеропорту Кабула та біля нього станом на 17 серпня все ще перебували натовпи афганців. І на другий день повноцінної влади талібів у місті люди не полишають надії вибратися з країни.



В аеропорту Кабула зібралися натовпи охочих втекти з країни / Фото AFP

Місцеві журналісти також побували в аеропорту. Як вони кажуть, там сидять жінки та чоловіки різного віку і діти.

При цьому багато людей не мають документів – ні тільки віз, а й паспортів.

– ні тільки віз, а й паспортів. А проте вони відчайдушно прагнуть сісти на борт будь-якого літака та покинути Афганістан.



Не відомо, на що ці люди сподіваються – багато з них навіть без документів / Фото AFP

Від куль і тисняви загинули багато людей

Щонайменше 40 людей там загинули від куль та тисняви. Так заявив журналістам командир талібанських бойовиків, розташованих біля аеропорту. Звісно, він звинуватив у всьому "іноземні сили".



У загибелі людей в аеропорту таліби звинувачують "іноземні сили" / Фото AFP

А поруч із цим порадив місцевим мешканцям не вірити у "фейкові чутки про виїзд за кордон". Мовляв, таліби будуть докладати всіх зусиль, щоб забезпечити міцний мир і прогрес в Афганістані. Геть інше кажуть люди в аеропорту.

Ситуація в країні незрозуміла. Ми не знаємо, у якому напрямку рухатися, куди ми хочемо йти,

– сказала мешканка Кабула Рахманулла.

Жінка з Кандагару на ім'я Нафіса додала, що діти в аеропорту – в жахливому стані, спраглі й голодні.



В аеропорту Кабула багато дітей, вони не мають достатньо їжі та навіть води / Фото AFP

Зауважимо, що вилетіти з Кабула наразі непросто. Країни Заходу відновили польоти для евакуації своїх громадян та афганських союзників, але комерційні рейси поки не виконують.

Захоплення влади в Афганістані талібами – останні новини

Світові лідери прокоментували ситуацію в Афганістані.

В ОП розповіли про евакуацію режисерки Сахри Карімі.

Росія та Китай ризикують опинитися під ударом "Талібану".

Зверніть увагу Там мільйон проблем, – Кулеба про евакуацію українців з Афганістану