Так, Украина отправила самолет Ил-76МД 25 бригады транспортной авиации. Однако нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула. Ситуация там частично неконтролируемая.

Кстати Для эвакуации 150 украинцев: в Афганистан вылетел самолет Минобороны

Разрешения на взлет нет

Так, самолет не получил разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Сейчас рейс находится в аэропорту Маскат, где ждет решения проблем и разрешения на эвакуацию.

Текст сообщения командования Воздушных Сил ВСУ:

Сегодня, 18 августа, с военного сектора аэропорта Борисполь до Кабула (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана

Ночью 16 августа из Афганистана эвакуировали первых 8 украинцев. Другие граждане физически не успели добраться до аэропорта.

Кстати, Украина не платила за первый эвакуационный рейс. Использовали частный самолет, владельцы которого проявили понимание.

Эвакуацию еще ждут 150 украинцев.

Что происходит в Афганистане