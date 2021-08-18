Так, Украина отправила самолет Ил-76МД 25 бригады транспортной авиации. Однако нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула. Ситуация там частично неконтролируемая.
Кстати Для эвакуации 150 украинцев: в Афганистан вылетел самолет Минобороны
Разрешения на взлет нет
Так, самолет не получил разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Сейчас рейс находится в аэропорту Маскат, где ждет решения проблем и разрешения на эвакуацию.
Текст сообщения командования Воздушных Сил ВСУ:
Сегодня, 18 августа, с военного сектора аэропорта Борисполь до Кабула (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.
Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию.
Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана
- Ночью 16 августа из Афганистана эвакуировали первых 8 украинцев. Другие граждане физически не успели добраться до аэропорта.
- Кстати, Украина не платила за первый эвакуационный рейс. Использовали частный самолет, владельцы которого проявили понимание.
- Эвакуацию еще ждут 150 украинцев.
Что происходит в Афганистане
- 15 августа талибы взяли под контроль столицу. Все произошло очень быстро, ведь местные власти фактически капитулировали.
- Люди боятся выходить из домов из-за жестокости талибов. Часть населения сбежала на самолетах в другие страны.
- Талибы же уверяют, что будут казнить людей якобы только по решению суда.