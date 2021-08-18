Страна уже приняла 3 тысячи человек. Вскоре планирует приютить еще 20 тысяч. В Лондоне признали, что сейчас всех желающих не удалось эвакуировать.

Обратите внимание Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану

В Великобританию смогли убежать люди, которые работали с военными, в частности переводчики и их семьи. В первый год государство предложит поселиться более 5 тысячам лицам. Приоритет отдадут в частности женщинам и детям.

Реакция страны на нападение талибов

Государство 17 августа сообщило, что намерено отправить в Афганистан 200 военнослужащих, чтобы они помогли эвакуировать население.

Поэтому количество военных в регионе увеличится до 900 человек. Сейчас их там только 100. О месте расположения военных пока не сообщили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он отметил, что следует срочно созвать заседание "Большой семерки".

Отметим! Люди массово бегут из Афганистана. Сеть облетели кадры, где они в аэропорту давят друг друга, пытаясь спастись и вылететь из региона.

Какие страны уже приютили беженцев из Афганистана