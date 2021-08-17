В целом количество британских военных в Афганистане должно вырасти до 900 человек. Сейчас там находится 100 военнослужащих.
Обратите внимание Франция направляет в Афганистан два военных самолета и силы спецназа
Великобритания готовится к различным поворотам
Присутствие британских войск в Афганистане нужно для безопасной эвакуации иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Однако Соединенное королевство рассматривает различные сценарии событий. На случай конфликта между "Талибаном" и другими странами мира, или вообще возникновения чрезвычайных ситуаций, британские военные будут находиться в регионе.
Где именно Великобритания разместит военные силы – пока не сообщают.
Также в ближайшее время правительство страны отправит еще 600 военнослужащих непосредственно в Афганистан.
Борис Джонсон предлагает созвать заседание G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости созвать заседание "Большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане.
Джонсон и Макрон убеждены, что международное сообщество должно сделать все необходимое для избежания гуманитарной и миграционной катастрофы.
Заседание стран в формате видеоконференции состоится в ближайшее время. Точной даты пока не сообщают.
Захват Афганистана "Талибаном": главное
- В воскресенье, 15 августа, террористы группировки "Талибан" дошли до Кабула. Власти решили сдать город мирно во избежание кровопролития.
- Президент страны Ашраф Гани отрекся от власти и покинул страну. Где он находится сейчас – неизвестно.
- В аэропорту Кабула хаос. Тысячи людей пытаются покинуть страну эвакуационными рейсами иностранных стран. Территорию аэропорта охраняют американские военные.
- Сейчас в стране находятся 90 украинцев афганского происхождения, которые хотят эвакуироваться. Однако самолет не может вылететь из Кабула.
- Президент США Джо Байден заявил, что считает решение вывести войска правильным. По его словам американцы не будут гибнуть на войне, на которой не хотят гибнуть афганцы.
- Совбез ООН призвал создать новое правительство Афганистана, в котором будут и женщины.