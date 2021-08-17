Президент Франции также заявил о намерениях вместе с Германией и другими европейскими государствами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из азиатской страны.

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Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы. Афганистан не должен снова стать святилищем терроризма, каким он был. Это условие мира,

– сказал он.

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен предоставить ответственный и единственный ответ", – отметил французский лидер.

По его словам, французские силы прибудут в страну, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Борьба с терроризмом

Эммануэль Макрон добавил, что намерен сделать ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

Он обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы с терроризмом и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

Возвращение к стабильности будет осуществлено через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности,

– подытожил президент Франции.

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