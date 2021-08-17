Президент Франции также заявил о намерениях вместе с Германией и другими европейскими государствами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из азиатской страны.
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Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы. Афганистан не должен снова стать святилищем терроризма, каким он был. Это условие мира,
– сказал он.
"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен предоставить ответственный и единственный ответ", – отметил французский лидер.
- По его словам, французские силы прибудут в страну, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.
Борьба с терроризмом
Эммануэль Макрон добавил, что намерен сделать ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.
- Он обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы с терроризмом и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".
Возвращение к стабильности будет осуществлено через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности,
– подытожил президент Франции.
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Ситуация в Афганистане: коротко
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.
- Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегали к разным зверствам, как вот казнь военных, которые уже сдались.
- Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.