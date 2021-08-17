Президент Франції також заявив про наміри разом з Німеччиною та іншими європейськими державами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з азійської країни.
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Я ухвалив рішення відправити два військові літаки та бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години. Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу,
– сказав він.
"Терористичні групи присутні в Афганістані та будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь", – зазначив французький лідер.
- За його словами, французькі сили прибудуть до країни, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.
Боротьба з тероризмом
Еммануель Макрон додав, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками із продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.
- Він обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перспективу боротьби з тероризмом і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".
Повернення до стабільності буде здійснене через такі політичні та дипломатичні дії в Раді Безпеки,
– підсумував президент Франції.
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Ситуація в Афганістані: коротко
- Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.
- Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Згодом вони захопили Кабул та встановили свою владу в країні.
- Наразі бойовики контролюють всі прикордонні переходи: покинути державу можна тільки на літаках з аеропорту афганської столиці.