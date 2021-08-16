Меркель выступила на президиуме Христианско-демократического союза, который находится в Германии у власти. По ее мнению, сейчас необходимо спасти как можно больше беженцев из Афганистана.
До темы Талибы не надеялись, что все так быстро удастся, – военный корреспондент об Афганистане
Канцлер отметила, что для тех афганцев, которые верили в демократию, наступят тяжелые времена. Кроме того, еще большие притеснения будут испытывать женщины.
"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", – сказала Меркель.
Также Меркель отметила, что вывести войска из Афганистана решили именно США. Причиной этого являются и внутриполитические процессы.
В то же время, смогут ли афганцы покинуть страну, зависит от талибов и ситуации на границе.
Реакция мира на события в Афганистане
- В Кремле заявили, что наладили контакты с талибами. Ситуация в Афганистане стабилизировалась.
- К дружбе с "Талибаном" готов и Китай. С Россией, Турцией, Пакистаном он может признать "новую власть" Афганистана.
- Международный аналитик Игорь Семиволос заявил, что Запад не будет принимать в отношении Афганистана никаких решений.
- США смогут принять 30 тысяч человек, убегающих от талибов.
- Главы МИД Евросоюза 17 августа соберутся на конференцию, чтобы обсудить кризис в Афганистане и возможность убежища для беженцев.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что МИД и посольство работает, чтобы вернуть из Афганистана граждан Украины. Кроме того, будут эвакуировать афганцев.