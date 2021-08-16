Меркель виступила на президії Християнсько-демократичного союзу, який перебуває у Німеччині при владі. На її думку, зараз необхідно врятувати якнайбільше біженців з Афганістану.

До теми Таліби не сподівалися, що все так швидко вдасться, – військовий кореспондент про Афганістан

Канцлерка зазначила, що для тих афганців, які вірили у демократію, настануть важкі часи. Крім того, ще більших утисків зазнаватимуть жінки.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами та народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", – сказала Меркель.

Важливо! Сполучені Штати Америки у травні 2021 року оголосили, що планують вивести всі війська з Афганістану. Після того активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан" і почав захоплювати населені пункти. Талібам 15 серпня вдалося увійти в столицю – Кабул, а президент Афганістану заявив, що передасть владу мирно.

Також Меркель зауважила, що вивести війська з Афганістану вирішили саме США. Причиною цього є і внутрішньополітичні процеси.

Водночас те, чи зможуть афганці покинути країну, залежить від талібів і ситуації на кордоні.

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