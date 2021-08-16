Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив директор Центру близькосхідних досліджень та міжнародний аналітик Ігор Семиволос. За його словами, станом на зараз усі ключові зусилля спрямовані на те, щоб евакуювати якомога більше людей з Афганістану.

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"Це вже доконаний факт. Я думаю, що Захід не буде робити нічого для того, щоб змінити ситуацію в країні", – зазначив Ігор Семиволос.

Можлива еквакуація насамперед представників країн, а також афганців, які можуть постраждати від влади Талібану.

Семиволос: Американці зосереджені на іншому

Директор Центру близькосхідних досліджень розповів, що США залишає у такий спосіб близький Схід. Мовляв, американці зараз зосереджені на протистоянні з Росією та Китаєм.

"Я думаю, що за Афганістаном буде Ірак і Ісилія", – спрогнозував Ігор Семиволос.

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Чи впливають на щось місцеві мешканці

Місцеве населення, за словами Семиволоса, ніяк не впливає на процес. Ключові переговори з талібами вели місцеві політичні еліти.

Очевидно, що місцеве населення – заручники тих процесів, які відбуваються. Вони не впливають на ухвалення таких рішень,

– певен Ігор Семиволос.

Директор інституту також зазначив, що переважна більшість людей, незважаючи на тиск, усе ж намагається домовитись із талібами.

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Про президента Гані: У нього шансів не було

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну одразу після загострення. Ігор Семиволос зазначив, що "він був дуже непопулярною політичною фігурою".

Навколо його правління було чимало корупційних скандалів,

– повідомив директор інституту.

Цікаво, що самі таліби, говорячи про президента Афганістану, казали, що не можуть його оцінювати як повносправного президента. Семиволос розповів, що таке ставлення до президента Гані через те, що той прийшов до влади через махінації на виборах.

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