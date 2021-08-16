Ініціатором термінових переговорів став голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Їх проведуть у форматі відеоконференції.

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ЄС може надати притулок біженцям з Афганістану

Жозеп Боррель переконаний, що Афганістан зараз перебуває на роздоріжжі, а безпека його громадян та міжнародна безпека зараз перебувають під загрозою.

Голова Європарламенту Давид Сассолі у твітері заявив, що ситуація в Афганістані потребує єдиної відповіді від усіх країн-членів ЄС. Зокрема Європа має надати притулок біженцям.

Країна потребує тривалого та всебічного політичного рішення, яке б захищало права жінок та дозволяло афганцям жити безпечно та гідно. Необхідно надати притулок тим, кому загрожує переслідування,

– додав Сассолі.

Зверніть увагу! Країни ЄС та низка інших країн світу, в тому числі й Україна, оприлюднили спільну заяву. У ній країни закликають талібів дозволити покинути Афганістан усім, хто цього бажає.

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