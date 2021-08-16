Инициатором срочных переговоров стал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Их проведут в формате видеоконференции.

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ЕС может предоставить убежище беженцам из Афганистана

Жозеп Боррель убежден, что Афганистан сейчас находится на распутье, а безопасность его граждан и международная безопасность сейчас находятся под угрозой.

Председатель Европарламента Давид Сассоли в твиттере заявил, что ситуация в Афганистане требует единого ответа от всех стран-членов ЕС. В частности Европа должна предоставить убежище беженцам.

Страна нуждается в длительном и всестороннем политическом решении, которое бы защищало права женщин и позволяло афганцам жить безопасно и достойно. Необходимо предоставить убежище тем, кому грозит преследование,

– добавил Сассоли.

Обратите внимание! Страны ЕС и ряд других стран мира, в том числе и Украина обнародовали совместное заявление. В ней страны призывают талибов разрешить покинуть Афганистан всем, кто этого желает.

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