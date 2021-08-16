Инициатором срочных переговоров стал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Их проведут в формате видеоконференции.
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ЕС может предоставить убежище беженцам из Афганистана
Жозеп Боррель убежден, что Афганистан сейчас находится на распутье, а безопасность его граждан и международная безопасность сейчас находятся под угрозой.
Председатель Европарламента Давид Сассоли в твиттере заявил, что ситуация в Афганистане требует единого ответа от всех стран-членов ЕС. В частности Европа должна предоставить убежище беженцам.
Страна нуждается в длительном и всестороннем политическом решении, которое бы защищало права женщин и позволяло афганцам жить безопасно и достойно. Необходимо предоставить убежище тем, кому грозит преследование,
– добавил Сассоли.
Захват Кабула террористами "Талибана": главное
- 15 августа 2021 года боевики группировки "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Для избежания жертв, власти решили без боя сдать город.
- Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул территорию страны. Изначально в окружении президента сообщали, что тот улетел в Таджикистан, однако в тамошнем МИДе эту информацию опровергли. Где сейчас находится Гани – неизвестно.
- Террористы взяли под контроль почти всю инфраструктуру города. В Кабуле набирает обороты мародерство. Те, кто не смог или не захотел покидать Афганистан, стараются не выходить из домов.
- Аэропорт Кабула до сих пор остается неподконтрольным боевикам. Так находятся американские военные. Аэродром стал последней надеждой тысяч афганцев, пытающихся покинуть страну иностранными эвакуационными рейсами.
- В аэропорту погибли несколько человек. Точного количества пока не сообщают, однако известно, что несколько из них погибли в давке, а другие во время падения с самолета при попытке вылететь из Кабула держась за шасси самолета.