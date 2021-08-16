На всіх афганських телеканалах припинили покази розважальних передач. Заборонено також прослуховувати музику.

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Лише трансляція Корану

Відтепер громадяни можуть переглядати лише трансляції Корану.

Водночас у засобах масової інформації розповідають новини про дії руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані.

Бойовики 15 серпня увійшли до Кабула та без боїв взяли столицю.

Усі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану / Скриншот

Ситуація в Афганістані: коротко

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.

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