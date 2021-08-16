На всех афганских телеканалах прекратили показы развлекательных передач. Отныне граждане могут просматривать только трансляции Корана.

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В средствах массовой информации также рассказывают новости о действиях движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане.

Боевики 15 августа вошли в Кабул и без боев взяли столицу.



Все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана / Скриншот

Ситуация в Афганистане

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны в 11 сентября 2021 года.

Между тем талибы начали брать новые территории под свой контроль. Они прибегали к различным зверствам, вроде казни военных, которые уже сдались.

Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах аэропорта Кабула.

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