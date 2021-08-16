Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим. Также он призвал международное сообщество к мирным отношениям.

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По его словам, "Талибан" достиг того, чего хотел. А именно "свободы страны и независимости народа".

Слава Богу, война в стране закончилась,

– отметил представитель "Талибана".

Он добавил, что "они не позволят никому использовать афганские земли для нацеливания на кого-то, и они не хотят наносить вред другим".

"Мы просим все страны и организации сесть с нами за стол переговоров для решения любых вопросов. Мы хотим иметь мирные отношения и стремимся развивать несколько видов общения, уже открытые с иностранными государствами", – отметил Наим.

Пресс-секретарь также отметил, что "Талибан" не хочет жить в изоляции, и тип правления и форма режима скоро станут понятными. Группировка уважает права и свободу слова женщин и меньшинств в рамках закона шариата.

В то же время Наим заверил, что "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, которые находятся в стране".

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По словам представителя "Талибана", он был неожиданным, и "даже близкие люди этого не ожидали".

Мы готовы вести диалог со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту,

– говорит Наим.

Также он отметил, что "Талибан" видит плоды своих усилий и жертвы в течение 20 лет, и в обмен на невмешательство Афганистан примет политику невмешательства в дела других.

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