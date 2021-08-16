Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим. Также он призвал международное сообщество к мирным отношениям.
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Детали заявления Наима о достижении мира в Афганистане
По его словам, "Талибан" достиг того, чего хотел. А именно "свободы страны и независимости народа".
Слава Богу, война в стране закончилась,
– отметил представитель "Талибана".
Он добавил, что "они не позволят никому использовать афганские земли для нацеливания на кого-то, и они не хотят наносить вред другим".
"Мы просим все страны и организации сесть с нами за стол переговоров для решения любых вопросов. Мы хотим иметь мирные отношения и стремимся развивать несколько видов общения, уже открытые с иностранными государствами", – отметил Наим.
Пресс-секретарь также отметил, что "Талибан" не хочет жить в изоляции, и тип правления и форма режима скоро станут понятными. Группировка уважает права и свободу слова женщин и меньшинств в рамках закона шариата.
В то же время Наим заверил, что "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, которые находятся в стране".
О "побеге" президента Гани
По словам представителя "Талибана", он был неожиданным, и "даже близкие люди этого не ожидали".
Мы готовы вести диалог со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту,
– говорит Наим.
Также он отметил, что "Талибан" видит плоды своих усилий и жертвы в течение 20 лет, и в обмен на невмешательство Афганистан примет политику невмешательства в дела других.
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Что происходит в Афганистане: последние события
- Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Несмотря на это, Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.
- 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второе и третье по величине в стране после Кабула, – Кандагар и Герат.
- 14 августа боевики без боя взяли Джелалабад. 15 августа они вошли в столицу страны – город Кабул.
- Сейчас под контролем находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула. Кроме того, в целом они контролируют не менее 18 стратегических городов.
- В то же время президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и поспешно покинул страну. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан, а после улетит в другую страну.
- Сейчас продолжаются переговоры о передаче власти и начали формировать временное правительство.
- Известно, что его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре Мулла Барадар.