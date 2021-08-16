Захоплення країни було безальтернативним. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий кореспондент Роман Бочкала.

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Ісламісти планували велику конференцію в місті-столиці Катару Доха з 1 по 5 вересня 2021 року. Вони мали проголосити свої плани і після того вже заходити в Кабул.

"Таліби не сподівалися, що все так швидко вдасться. Настільки швидко розгорталася ситуація, що конференцію скасували, а їхні політичні лідери готуються прилетіти в Кабул, бо штаб-квартира політичного крила "Талібану" в Катарі", – розповів Бочкала.

Як діятиме "Талібан"

Військовий кореспондент зазначив, що таліби зробили висновки зі свого минулого правління, коли мали владу у 1990 роках. Тоді Афганістан потрапив у міжнародну ізоляцію.

Зараз вони переосмислили це, створили політичне крило. Вони мають радників-консультантів і з Саудівської Аравії, і з Катару (до речі, це союзники США). Тому зараз вони намагатимуться вибудувати стосунки зі світовими гравцями та отримати визнання свого нового уряду,

– наголосив журналіст.

За його словами, це буде можливо лише після того, коли оголосять нові вибори. Це дозволить талібам начебто демократичним шляхом отримати владу.

"Десь за пів року чи рік побачимо нові вибори в Афганістані й тоді таліби демократичним, так би мовити, шляхом прийдуть до влади. Зараз буде тимчасовий уряд, який очолить фігура, яка рівнем авторитету задовільняла б і США, і Талібан і народ Афганістану. Однак невідомо, хто це буде", – заявив Бочкала.

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