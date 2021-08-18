Так, Україна відправила літак Іл-76МД 25 бригади транспортної авіації. Однак немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу. Ситуація там частково неконтрольована.

До речі Для евакуації 150 українців: в Афганістан вилетів літак Міноборони

Дозволу на зліт немає

Так, літак не отримав дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Наразі рейс перебуває в аеропорту Маскат, де чекає вирішення проблем та дозволу на евакуацію.

Текст повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ:

Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу (Афганістан) з місією по евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

Вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Інші громадяни фізично не встигли дістатися до аеропорту.

До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. Використали приватний літак, власники якого проявили розуміння.

На евакуацію ще чекають 150 українців.

Що відбувається в Афганістані