Так, Україна відправила літак Іл-76МД 25 бригади транспортної авіації. Однак немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу. Ситуація там частково неконтрольована.
До речі Для евакуації 150 українців: в Афганістан вилетів літак Міноборони
Дозволу на зліт немає
Так, літак не отримав дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Наразі рейс перебуває в аеропорту Маскат, де чекає вирішення проблем та дозволу на евакуацію.
Текст повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ:
Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу (Афганістан) з місією по евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.
Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію.
Що відомо про евакуацію українців з Афганістану
- Вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Інші громадяни фізично не встигли дістатися до аеропорту.
- До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. Використали приватний літак, власники якого проявили розуміння.
- На евакуацію ще чекають 150 українців.
Що відбувається в Афганістані
- 15 серпня таліби взяли під контроль столицю. Все відбулося дуже швидко, адже місцева влада фактично капітулювала.
- Люди бояться виходити з будинків через жорстокість талібів. Частина населення втекла на літаках в інші країни.
- Таліби ж запевняють, що страчуватимуть людей нібито лише за рішенням суду.