Так, Україна відправила літак Іл-76МД 25 бригади транспортної авіації. Однак немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу. Ситуація там частково неконтрольована.

До речі Для евакуації 150 українців: в Афганістан вилетів літак Міноборони

Дозволу на зліт немає

Так, літак не отримав дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Наразі рейс перебуває в аеропорту Маскат, де чекає вирішення проблем та дозволу на евакуацію.

Текст повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ:

Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу (Афганістан) з місією по евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

  • Вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Інші громадяни фізично не встигли дістатися до аеропорту.
  • До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. Використали приватний літак, власники якого проявили розуміння.
  • На евакуацію ще чекають 150 українців.

Що відбувається в Афганістані