Понад 150 українців та членів їхніх сімей просили про евакуацію. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Плани евакуації

МЗС відпрацьовує 2 плани, як вивезти українців з Афганістану. Зокрема, евакуація на літаку, який вже стоїть в аеропорту Кабула або на літаку Міноборони. Останній вилетів з Києва 18 серпня.

Треба вирішити 3 завдання

Ніколенко наголосив, що потрібно гарантувати безпечний коридор до аеропорту. Ситуація в аеропорту Кабула залишається частково неконтрольованою, на під'їздах є низка блокпостів.

Крім того, потрібно забезпечити безпечну посадку на літак і його технічну підготовку. Речник нагадав, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити до літаків. Також є проблема із заправленням.

Необхідно отримати дозвіл на зліт і безпечний вихід літака з Афганістану.

Коли ці проблеми вирішать, евакуація одразу розпочнеться.

Що відомо про попередню евакуацію українців

Вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Можна було б більше, але інші громадяни фізично не могли дістатися до аеропорту.

До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. Використали приватний літак, власники якого проявили розуміння.

Що відбувалось в аеропорту Кабула

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян.

Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки, оскільки покинути країну можна лише авіашляхом. Люди навіть чіплялись за шасі літака. В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.