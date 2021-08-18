Понад 150 українців та членів їхніх сімей просили про евакуацію. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Плани евакуації
МЗС відпрацьовує 2 плани, як вивезти українців з Афганістану. Зокрема, евакуація на літаку, який вже стоїть в аеропорту Кабула або на літаку Міноборони. Останній вилетів з Києва 18 серпня.
Треба вирішити 3 завдання
- Ніколенко наголосив, що потрібно гарантувати безпечний коридор до аеропорту. Ситуація в аеропорту Кабула залишається частково неконтрольованою, на під'їздах є низка блокпостів.
- Крім того, потрібно забезпечити безпечну посадку на літак і його технічну підготовку. Речник нагадав, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити до літаків. Також є проблема із заправленням.
- Необхідно отримати дозвіл на зліт і безпечний вихід літака з Афганістану.
Коли ці проблеми вирішать, евакуація одразу розпочнеться.
Що відомо про попередню евакуацію українців
- Вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Можна було б більше, але інші громадяни фізично не могли дістатися до аеропорту.
- До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. Використали приватний літак, власники якого проявили розуміння.
Що відбувалось в аеропорту Кабула
Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян.
Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки, оскільки покинути країну можна лише авіашляхом. Люди навіть чіплялись за шасі літака. В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.