Более 150 украинцев и членов их семей просили об эвакуации. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Планы эвакуации

МИД отрабатывает 2 плана, как вывезти украинцев из Афганистана. В частности, эвакуация на самолете, который уже стоит в аэропорту Кабула или на самолете Минобороны. Последний вылетел из Киева 18 августа.

Надо решить 3 задачи

Николенко подчеркнул, что нужно гарантировать безопасный коридор до аэропорта. Ситуация в аэропорту Кабула остается частично неконтролируемой, на подъездах есть ряд блокпостов.

Кроме того, нужно обеспечить безопасную посадку на самолет и его техническую подготовку. Спикер напомнил, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть к самолетам. Также есть проблема с заправкой.

Необходимо получить разрешение на взлет и безопасный выход самолета из Афганистана.

Когда эти проблемы решат, эвакуация сразу начнется.

Что известно о предварительной эвакуации украинцев

Ночью 16 августа из Афганистана эвакуировали первых 8 украинцев. Можно было бы больше, но другие граждане физически не могли добраться до аэропорта.

Кстати, Украина не платила за первый эвакуационный рейс. Использовали частный самолет, владельцы которого проявили понимание.

Что происходило в аэропорту Кабула

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан.

Местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты, поскольку покинуть страну можно только авиапутем. Люди даже цеплялись за шасси самолета. В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.