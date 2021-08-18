Ще 12 людей зазнали поранень. У якому стані постраждалі – невідомо.

До теми Хочуть будувати "колиску джихаду": "Талібан" кличе "Аль-Каїду" в гості в Афганістан

Що відомо про обстріл цивільних

Сотні людей вийшли на мирну акцію підтримки афганського прапора. Однак терористи вирішили відкрили вогонь по демонстрантах. У мережі опублікували відео з місця події. На них чути постріли, а після того видно, як люди починають розбігатися у різні сторони.

ЗМІ писали, що серед постраждалих є журналісти.

Зауважимо, люди вийшли на акцію, адже вони обурені тим, що таліби розвішують у містах свої прапори.

Ситуація в Афганістані

  • Після того, як президент США Джо Байден завив про виведення своїх військ з Афганістану, таліби почали захоплювати територію країни.
  • 15 серпня вони взяли під контроль столицю. Все відбулося дуже швидко, адже місцева влада фактично капітулювала, аби "уникнути кровопролиття".
  • Байден запевняє, що не шкодує про своє рішення. Адже присутність американських військ в Афганістані більше недоречна.
  • Водночас ситуація в країні дуже загострилася. Люди бояться виходити з будинків через жорстокість талібів. Частина населення втекла на літаках в інші країни.
  • Таліби ж запевняють, що страчуватимуть людей нібито лише за рішенням суду.
  • Евакуюватися з Афганістану хочуть 153 українці. Один літак вже перебуває у Кабулі, ще один – вже туди вирушив. Наразі чиновники домовляються про коридор для українців.

Читайте також Не збираються віддавати: таліби захопили військову техніку США, надану Афганістану