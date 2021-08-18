Ще 12 людей зазнали поранень. У якому стані постраждалі – невідомо.
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Що відомо про обстріл цивільних
Сотні людей вийшли на мирну акцію підтримки афганського прапора. Однак терористи вирішили відкрили вогонь по демонстрантах. У мережі опублікували відео з місця події. На них чути постріли, а після того видно, як люди починають розбігатися у різні сторони.
ЗМІ писали, що серед постраждалих є журналісти.
Зауважимо, люди вийшли на акцію, адже вони обурені тим, що таліби розвішують у містах свої прапори.
Ситуація в Афганістані
- Після того, як президент США Джо Байден завив про виведення своїх військ з Афганістану, таліби почали захоплювати територію країни.
- 15 серпня вони взяли під контроль столицю. Все відбулося дуже швидко, адже місцева влада фактично капітулювала, аби "уникнути кровопролиття".
- Байден запевняє, що не шкодує про своє рішення. Адже присутність американських військ в Афганістані більше недоречна.
- Водночас ситуація в країні дуже загострилася. Люди бояться виходити з будинків через жорстокість талібів. Частина населення втекла на літаках в інші країни.
- Таліби ж запевняють, що страчуватимуть людей нібито лише за рішенням суду.
- Евакуюватися з Афганістану хочуть 153 українці. Один літак вже перебуває у Кабулі, ще один – вже туди вирушив. Наразі чиновники домовляються про коридор для українців.
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