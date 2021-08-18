У доповіді Міноборони США наголосили, що усі зусилля військової кампанії Штатів та їхніх союзників зійшли нанівець. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація – знову отримала безпечне місце, щоб організовувати масові вбивства.
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"Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у США не виключають, що зростання насильства та нестабільна ситуація у регіоні активізує терористів "Ісламської держави".
США вважають, що виконали місію
- Захоплення Афганістану талібами розпочалося після виведення з території країни військ США у 2021 році.
- Штати переконані, що успішно виконали свою пріоритетну місію на територію країни. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив: метою американських військових було "саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня". Зробити це вдалося.
- Президент Джо Байден підтвердив, що не шкодує про рішення вивести війська. Лідер Штатів наголосив, що присутність військових на території Афганістану ще упродовж декількох років нічого б не змінила.
- За словами Байдена, афганські військові здали країну подекуди навіть без боротьби. Окрім того, президент США нагадав: політичні лідери Афганістану відразу залишили свою державу.
- Водночас Штати запевнили, що боротимуться з тероризмом. Зокрема, на території Афганістану.
Повернення "Аль-Каїди" допустили у Великій Британії
- У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили: ситуація в Афганістані створила благодатний ґрунт для терористів.
- Зокрема, не можна виключати варіант реорганізації терористичної організації "Аль-Каїди".
- За даними ЗМІ, американські військові також побоюються цього.
Реакція НАТО
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може завдати дистанційні удари по терористах на території Афганістану.
- Це відбудеться у випадку, якщо бойовики тероризуватимуть країни-учасниці НАТО.
Таліби захопили Афганістан: головне
- Терористи талібану у серпні 2021 року взяли під контроль усю територію Афганістану. Столицю країни – місто Кабул – вони захопили 15 серпня.
- Того ж дня президент Ашраф Гані втік з країни. Згодом він спробував пояснити свої дії тим, що не хотів допустити кровопролиття у Кабулі, де мешкають 6 мільйонів людей.
- Нажахані люди залишилися наодинці з ворогами. Єдиною можливістю виїхати з Афганістану було сісти на літак в аеропорту Кабула. Через велику кількість людей там спричинився справжній хаос. Згодом бойовики повідомили, що в аеропорту загинули 40 людей.