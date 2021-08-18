У доповіді Міноборони США наголосили, що усі зусилля військової кампанії Штатів та їхніх союзників зійшли нанівець. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація – знову отримала безпечне місце, щоб організовувати масові вбивства.

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"Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у США не виключають, що зростання насильства та нестабільна ситуація у регіоні активізує терористів "Ісламської держави".

Зауважте! Військова кампанія США розпочалася після наймасштабнішого теракту в історії людства – 11 вересня 2001 року. Його організували терористи "Аль-Каїди", які переховувалися на території Афганістану.

США вважають, що виконали місію

Захоплення Афганістану талібами розпочалося після виведення з території країни військ США у 2021 році.

Штати переконані, що успішно виконали свою пріоритетну місію на територію країни. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив: метою американських військових було "саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня". Зробити це вдалося.

Президент Джо Байден підтвердив, що не шкодує про рішення вивести війська. Лідер Штатів наголосив, що присутність військових на території Афганістану ще упродовж декількох років нічого б не змінила.

За словами Байдена, афганські військові здали країну подекуди навіть без боротьби. Окрім того, президент США нагадав: політичні лідери Афганістану відразу залишили свою державу.

Водночас Штати запевнили, що боротимуться з тероризмом. Зокрема, на території Афганістану.

Важливо! Ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив: те, що "Талібан" захопив Афганістан матиме вплив на політичну ситуацію у багатьох країнах світу. Зокрема, наслідки відчують у США: таліби "отруюватимуть" життя держави та її союзників.

Повернення "Аль-Каїди" допустили у Великій Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили: ситуація в Афганістані створила благодатний ґрунт для терористів.

Зокрема, не можна виключати варіант реорганізації терористичної організації "Аль-Каїди".

За даними ЗМІ, американські військові також побоюються цього.

Реакція НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може завдати дистанційні удари по терористах на території Афганістану.

Це відбудеться у випадку, якщо бойовики тероризуватимуть країни-учасниці НАТО.

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