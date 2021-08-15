За словами держсекретаря США, військові його країни увійшли на територію Афганістану, щоб покарати винних у теракті 11 вересня 2001 року. Їм вдалося це зробити.
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Ось факти: ми ввійшли в Афганістан 20 років тому, маючи на увазі одну-єдину місію, а саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. І ця місія була успішною,
– наголосив Блінкен.
Байден не шкодує про своє рішення
- Джо Байден навесні 2021 року ухвалив рішення вивести з Афганістану військових США. Відразу після цього активізувалася діяльність бойовиків "Талібану". Станом на 15 серпня вони оголосили, що контролюють усю територію країни.
- Президент США заявив, що не шкодує про своє рішення. Байден переконаний: "ще 1 або 5 років військової присутності США не мали б значення, якщо афганські військові не можуть утримувати свою країну".