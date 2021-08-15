За словами держсекретаря США, військові його країни увійшли на територію Афганістану, щоб покарати винних у теракті 11 вересня 2001 року. Їм вдалося це зробити.

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Ось факти: ми ввійшли в Афганістан 20 років тому, маючи на увазі одну-єдину місію, а саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. І ця місія була успішною,

– наголосив Блінкен.

Зауважте! У США 11 вересня 2001 року стався найсмасштабніший теракт в історії людства: його жертвами стали 2 977 людей. Тоді терористи захопили літаки та спрямували їх у вежі-близнюки. Злочин скоїли бойовики "Аль-Каїди" – таліби надавали їм притулок.

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