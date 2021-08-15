По словам госсекретаря США, военные его страны вошли на территорию Афганистана, чтобы наказать виновных в теракте 11 сентября 2001 года. Им удалось это сделать.

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Вот факты: мы вошли в Афганистан 20 лет назад, имея целью одну-единственную миссию, а именно разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября. И эта миссия была успешной,

– отметил Блинкен.

Примите во внимание! В США 11 сентября 2001 года произошел самый масштабный теракт в истории человечества: его жертвами стали 2 977 человек. Тогда террористы захватили самолеты и направили их в башни-близнецы. Преступление совершили боевики "Аль-Каиды" – талибы предоставляли им убежище.

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