Так, из тюрьмы Пуле-Чархи досрочно вышли тысячи опасных преступников.

Поражает Закрылись в домах и ждут побоев и казней: что происходит в захваченном талибами Кабуле

Стоит заметить, что тюрьма Пули-Чархи расположена недалеко от Кабула. И, как сообщают СМИ, освобожденные заключенные направляются в столицу Афганистана. На свободе оказались боевики "Аль-Каиды", которые являются союзниками талибов. Вместе с ними освободили и тысячи других убийц.

Заметим, что боевики "Талибана" во время захвата разных городов часто освобождают заключенных из тюрем. К примеру, несколько дней назад в городе Шеберган провинции Джаузджан талибы освободили более 700 заключенных.

Боевики выпустили заключенных из Пули-Чархи: смотрите видео

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