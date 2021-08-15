Так, из тюрьмы Пуле-Чархи досрочно вышли тысячи опасных преступников.
Поражает Закрылись в домах и ждут побоев и казней: что происходит в захваченном талибами Кабуле
Стоит заметить, что тюрьма Пули-Чархи расположена недалеко от Кабула. И, как сообщают СМИ, освобожденные заключенные направляются в столицу Афганистана. На свободе оказались боевики "Аль-Каиды", которые являются союзниками талибов. Вместе с ними освободили и тысячи других убийц.
Заметим, что боевики "Талибана" во время захвата разных городов часто освобождают заключенных из тюрем. К примеру, несколько дней назад в городе Шеберган провинции Джаузджан талибы освободили более 700 заключенных.
Боевики выпустили заключенных из Пули-Чархи: смотрите видео
Что происходит в Афганистане: последние новости
- 15 августа они вошли в столицу страны – город Кабул. Ранее они захватили все основные города и округи. 14 августа террористы без боя взяли Джелалабад.
- Между правительственными войсками и боевикам произошли столкновения. Глава МВД страны заявил, что город передадут боевикам мирно.
- Президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и в спешке покинул страну. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан, а после полетит в другую страну.