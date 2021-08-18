Таліби мають гарантувати, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Це передбачає угода між США і "Талібаном", яка була укладена в лютому 2020. За цих умов американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО. Тому Альянс чекає, що "Талібан" дотримуватиметься цих домовленостей. НАТО не виключає атак Столтенберг наголосив, що союзники Альянсу зберігають можливість наносити удари по терористичних групах дистанційно. Це станеться, якщо терористи плануватимуть атаки проти країн-учасниць НАТО. Зверніть увагу! Таліби привернули увагу всього світу після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Річ у тім, що бойовики "Талібану" надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда".

США боротимуться з тероризмом й без військової присутності

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що Штати можуть придушувати тероризм без постійної військової присутності. Америка саме так робитиме в Афганістані, повідомляє Укрінформ.

Радник сказав, що Держдепартамент, міністерства оборони та внутрішньої безпеки, розвідка продовжують евакуювати американців. США взаємодіють на дипломатичному рівні із союзниками та ООН, а також підтримують контакт із талібами для безпеки людей.

Крім того, США пильнують за терористичною загрозою в Афганістані. Салліван пояснив, що війська не могли залишатися в країні після угоди з "Талібаном". Крім того, за словами радника, щоб утримати стабільність в Афганістані, потрібна була б більша присутність контингенту.

Поточна ситуація в Афганістані