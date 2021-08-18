Таліби мають гарантувати, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Це передбачає угода між США і "Талібаном", яка була укладена в лютому 2020. За цих умов американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО. Тому Альянс чекає, що "Талібан" дотримуватиметься цих домовленостей.
НАТО не виключає атак
Столтенберг наголосив, що союзники Альянсу зберігають можливість наносити удари по терористичних групах дистанційно. Це станеться, якщо терористи плануватимуть атаки проти країн-учасниць НАТО.
США боротимуться з тероризмом й без військової присутності
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що Штати можуть придушувати тероризм без постійної військової присутності. Америка саме так робитиме в Афганістані, повідомляє Укрінформ.
Радник сказав, що Держдепартамент, міністерства оборони та внутрішньої безпеки, розвідка продовжують евакуювати американців. США взаємодіють на дипломатичному рівні із союзниками та ООН, а також підтримують контакт із талібами для безпеки людей.
Крім того, США пильнують за терористичною загрозою в Афганістані. Салліван пояснив, що війська не могли залишатися в країні після угоди з "Талібаном". Крім того, за словами радника, щоб утримати стабільність в Афганістані, потрібна була б більша присутність контингенту.
Поточна ситуація в Афганістані
- США почали виводити своїх військових, однак таліби стали захоплювати міста.
- 15 серпня 2021 року терористи взяли під контроль столицю Кабул. Влада здала місто мирно.
- Раніше бойовики вдавались до особливо жорстоких покарань, тому люди в Афганістані перелякані.
- Самі таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями, це вирішуватиме суд. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.