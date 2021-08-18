Талибы должны гарантировать, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Это предусматривает соглашение между США и "Талибаном", заключенное в феврале 2020. В этих условиях американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО. Поэтому Альянс ожидает, что "Талибан" будет придерживаться этих договоренностей.

НАТО не исключает атак

Столтенберг отметил, что союзники Альянса сохраняют возможность наносить удары по террористическим группам дистанционно. Это произойдет, если террористы будут планировать атаки против стран-участниц НАТО.

Обратите внимание! Талибы привлекли внимание всего мира после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Дело в том, что боевики "Талибана" предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида".

США будут бороться с терроризмом без военного присутствия

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты могут подавлять терроризм без постоянного военного присутствия. Америка именно так и будет делать в Афганистане, сообщает Укринформ.

Советник сказал, что Госдепартамент, министерства обороны и внутренней безопасности, разведка продолжают эвакуировать американцев. США взаимодействуют на дипломатическом уровне с союзниками и ООН, а также поддерживают контакт с талибами для безопасности людей.

Кроме того, США следят за террористической угрозой в Афганистане. Салливан объяснил, что войска не могли оставаться в стране после сделки с "Талибаном". Кроме того, по словам советника, чтобы удержать стабильность в Афганистане, потребовалась бы большее присутствие контингента.

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