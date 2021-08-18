В докладе Минобороны США отметили, что все усилия военной кампании Штатов и их союзников сошли на нет. "Аль-Каида" – международная террористическая суннитская джихадистская организация – снова получила безопасное место, чтобы организовывать массовые убийства.

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"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в США не исключают, что рост насилия и нестабильная ситуация в регионе активизирует террористов "Исламского государства".

Внимание! Военная кампания США началась после самого масштабного теракта в истории человечества – 11 сентября 2001 года. Его организовали террористы "Аль-Каиды", которые скрывались на территории Афганистана.

США считают, что выполнили миссию

Захват Афганистана талибами начался после вывода с территории страны войск США в 2021 году.

Штаты убеждены, что успешно выполнили свою приоритетную миссию на территории страны. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен отметил: целью американских военных было "именно разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября". Сделать это удалось.

Президент Джо Байден подтвердил, что не жалеет о решении вывести войска. Лидер Штатов подчеркнул, что присутствие военных в Афганистане еще на протяжении нескольких лет ничего бы не изменило.

По словам Байдена, афганские военные сдали страну кое-где даже без борьбы. Кроме того, президент США напомнил: политические лидеры Афганистана сразу покинули свое государство.

В то же время Штаты заверили, что будут бороться с терроризмом. В частности, на территории Афганистана.

Важно! Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил: то, что "Талибан" захватил Афганистан будет иметь влияние на политическую ситуацию во многих странах мира. В частности , последствия почувствуют в США: талибы "будут отравлять" жизнь государства и его союзников.

Возвращение "Аль-Каиды" допустили в Великобритании

В Министерстве обороны Великобритании отметили: ситуация в Афганистане создала благодатную почву для террористов.

В частности, нельзя исключать вариант реорганизации террористической организации "Аль-Каиды".

По данным СМИ, американские военные также опасаются этого.

Реакция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может нанести дистанционные удары по террористам на территории Афганистана.

Это произойдет в случае, если боевики будут терроризировать стран-участниц НАТО.

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