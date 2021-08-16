Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал захват власти талибами настоящей катастрофой. Она будет "отравлять" жизнь Штатов и их союзников.
Заметьте Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно
Петреус подчеркнул, что "новый" Афганистан станет своеобразным "Чернобылем". Власть террористов станет ударом для нацбезопасности соседних государств.
Экс-глава ЦРУ заметил: он уже предупреждал о "психологическом коллапсе", который придется пережить силам Афганистана, когда они осознают, что остались наедине с талибами.
Реакция США на ситуацию в Афганистане
- Президент США Джо Байден отметил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана.
- По словам лидера Штатов, еще 1 или 5 лет военного присутствия его страны ничего бы не изменили.
- Байден подчеркнул: "бесконечне американское присутствие во время гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что военные из США достигли главной цели в Афганистане. Они нейтрализовали угрозу со стороны организаторов теракта 11 сентября 2001 года.
Что происходит в Афганистане: последние новости
- По состоянию на 16 августа в Афганистане запретили показ развлекательных передач. Жители страны теперь могут слушать только трансляции Корана.
- Люди пытаются выехать из Афганистана. Они отчаянно пытаются втиснуться в самолеты аэропорта Кабула. Зацепившись за шасси самолета, несколько человек погибли.
- Боевики приказали подготовить списки незамужних женщин. Их будут принуждать к бракам с боевиками.
- По данным СМИ, террористы начали смертные казни. В частности, они расстреляли 10 военных.