Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал захват власти талибами настоящей катастрофой. Она будет "отравлять" жизнь Штатов и их союзников.

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Петреус подчеркнул, что "новый" Афганистан станет своеобразным "Чернобылем". Власть террористов станет ударом для нацбезопасности соседних государств.

Экс-глава ЦРУ заметил: он уже предупреждал о "психологическом коллапсе", который придется пережить силам Афганистана, когда они осознают, что остались наедине с талибами.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден отметил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана.

По словам лидера Штатов, еще 1 или 5 лет военного присутствия его страны ничего бы не изменили.

Байден подчеркнул: "бесконечне американское присутствие во время гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что военные из США достигли главной цели в Афганистане. Они нейтрализовали угрозу со стороны организаторов теракта 11 сентября 2001 года.

Примите во внимание! Боевики Талибана 15 августа объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

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