Дональд Трамп переконаний, що саме США грошима змушували афганців воювати проти терористів. Це було неправильним.
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США підкуповували афганців
Дональд Трамп звинуватив урядові війська Афганістану в тому, що вони не воювали за свою землю, а тільки за гроші, які платили американці.
Виведення військ США з Афганістану, на думку Трампа, не стільки вплинуло на військову силу країни, як на бажання військовослужбовців продовжувати боротьбу.
У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити й пішли, вони склали зброю,
– заявив експрезидент США.
Також Трамп зазначив, що США щороку витрачали 42 мільярди доларів на Афганістан і порівняв, що військовий бюджет Росії загалом становить 50 мільярдів, що лише на 8 мільярдів більше від суми, яку Білий дім витрачав на боротьбу з "Талібаном".
Захоплення Афганістану "Талібаном": головне
- Терористичне угрупування "Талібан" поступово завойовувало провінції Афганістану, а 15 серпня 2021 року почало наступ на Кабул.
- Влада вирішила без бою здати місто, щоб уникнути жертв, а президент Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну. Зараз він перебуває в ОАЕ.
- Терористи взяли під контроль усе місто, окрім аеропорту, де триває евакуація іноземців. Окрім того, тисячі афганців намагаються втекти з країни разом з тими, по кого прилітають літаки.
- 17 серпня 2021 року голови МЗС країн-членів Європейського Союзу визнали перемогу талібів у війні.
- У Афганістан з вигнання повернувся співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар, який, імовірно, очолить країну.