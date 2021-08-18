Кандагар є другим за величиною містом в Афганістані. Водночас він був духовним центром руху "Талібан" та його столицею під час першого приходу до влади наприкінці 1990-х років.
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Мулла Барадар прибув з Катару, де вів переговори зі Сполученими Штатами Америки, а потім з афганськими мирними переговорниками. Він увійшов у Кандагар у супроводі білих позашляховиків.
Водночас у соцмережах опублікували відео, на якому деякі місцеві жителі вітають автомобіль Барадара, що рухається з аеропорту.
Місцеві вітали автомобіль Барадара: відео з твітера Dr.M.Naeem
Співзасновник "Талібану" увійшов у Кандагар у супроводі позашляховиків: відео з твітера saadmohseni
Що відомо про Барадара
Мулла Абдул Гані Барадар був заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.
У 2010 – 2018 роках співзасновник ісламістського руху перебував у пакистанській в'язниці. Його відпустили для проведення мирних переговорів зі США. Угоду про виведення американських військових на початку 2020 року підписав саме Мулла Барадар.
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Ситуація в Афганістані: головне
- "Талібан" увійшов у Кабул 15 серпня 2021 року. Того ж дня президент склав повноваження та вилетів з країни. Таліби оголосили, що контролюють увесь Афганістан.
- Наразі покинути країну можна лише з аеропорта в Кабулі. На бортах літаків – брак місць.
- Невдовзі таліби запевняли, що нібито не збираються вчиняти самосуд над афганцями, а все вирішуватиме шаріатський суд. Бойовики оголосили загальну амністію для всіх урядовців.
- 18 серпня таліби почали стріляти в мітингувальників, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 людини.