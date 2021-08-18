Кандагар є другим за величиною містом в Афганістані. Водночас він був духовним центром руху "Талібан" та його столицею під час першого приходу до влади наприкінці 1990-х років.

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Мулла Барадар прибув з Катару, де вів переговори зі Сполученими Штатами Америки, а потім з афганськими мирними переговорниками. Він увійшов у Кандагар у супроводі білих позашляховиків.

Водночас у соцмережах опублікували відео, на якому деякі місцеві жителі вітають автомобіль Барадара, що рухається з аеропорту.

Місцеві вітали автомобіль Барадара: відео з твітера Dr.M.Naeem

Співзасновник "Талібану" увійшов у Кандагар у супроводі позашляховиків: відео з твітера saadmohseni

Що відомо про Барадара

Мулла Абдул Гані Барадар був заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.

У 2010 – 2018 роках співзасновник ісламістського руху перебував у пакистанській в'язниці. Його відпустили для проведення мирних переговорів зі США. Угоду про виведення американських військових на початку 2020 року підписав саме Мулла Барадар.

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