Кандагар – второй по величине город в Афганистане. В то же время он был духовным центром движения "Талибан" и его столицей во время первого прихода к власти в конце 1990-х годов.
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Мулла Барадар прибыл из Катара, где вел переговоры с Соединенными Штатами Америки, а затем с афганскими мирными переговорщиками. Он вошел в Кандагар в сопровождении белых внедорожников.
В то же время в соцсетях опубликовали видео, на котором некоторые местные жители приветствуют автомобиль Барадара, движущийся из аэропорта.
Местные приветствовали автомобиль Барадара: видео из твиттера Dr.М.Naeem
Сооснователь "Талибана" вошел в Кандагар в сопровождении внедорожников: видео из твиттера saadmohseni
Что известно о Барадаре
Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем муллы Мохамеда Омара, который в 1996 – 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.
В 2010 – 2018 годах соучредитель исламистского движения находился в пакистанской тюрьме. Его отпустили для проведения мирных переговоров с США. Соглашение о выводе американских военных в начале 2020 года подписал именно Мулла Барадар.
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Ситуация в Афганистане: главное
- "Талибан" вошел в Кабул 15 августа 2021 года. В тот же день президент сложил полномочия и вылетел из страны. Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан.
- Сейчас покинуть страну можно только из аэропорта в Кабуле. На бортах самолетов – нехватка мест.
- Вскоре талибы уверяли, что якобы не собираются совершать самосуд над афганцами, а все будет решать шариатский суд. Боевики объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.
- 18 августа талибы начали стрелять в митингующих, которые вышли на акцию поддержки национального флага в провинции Нангархар. Погибли по меньшей мере 2 человека.