Дональд Трамп убежден, что именно США деньгами заставляли афганцев воевать против террористов. Это было неправильно.
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США подкупали афганцев
45-й президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска Афганистана в том, что они не воевали за свою землю, а только за деньги, которые платили американцы.
Вывод войск США из Афганистана, по мнению Трампа, не столько повлиял на военную силу страны, как на желание военнослужащих продолжать борьбу.
У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они сложили оружие,
– заявил экс-президент США.
Также Трамп отметил, что США ежегодно тратили 42 миллиарда долларов в Афганистан и сравнил, что военный бюджет России в целом составляет 50 миллиардов, что лишь на 8 миллиардов больше суммы, которую Белый дом тратил на борьбу с "Талибаном".
Захват Афганистана "Талибаном": главное
- Террористическая группировка "Талибан" постепенно завоевывала провинции Афганистана, а 15 августа 2021 года начала наступление на Кабул.
- Власти решили без боя сдать город, чтобы избежать жертв, а президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Сейчас он находится в ОАЭ.
- Террористы взяли под контроль весь город, кроме аэропорта, где продолжается эвакуация иностранцев. Кроме того, тысячи афганцев пытаются бежать из страны вместе с теми, за кем прилетают самолеты.
- 17 августа 2021 года главы МИД стран-членов Европейского Союза признали победу талибов в войне.
- В Афганистан из изгнания вернулся основатель "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар, который, вероятно, возглавит страну.