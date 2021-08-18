Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг рассказала, что у экипажа самолета было мало времени, было примерно пол часа. Из-за этого командир принял решение взлететь без пассажиров.

К теме Людей оттесняют военные: появились новые ужасные кадры эвакуации из аэропорта в Кабуле

Какова ситуация в аэропорту

Сейчас ситуация вблизи международного аэропорта Кабула остается напряженной. В частности, за пределами воздушной гавани находятся сотни людей, которые хотят бежать из Афганистана.

Вблизи аэропорта дежурят террористы "Талибана". Для того чтобы навести порядок, они стреляют в воздух или по людям.

Бампер к бамперу, машины почти не двигаются. Вокруг стоят боевики "Талибана". Мы действительно видели, как они физически пытались вернуть людей. Мы видели их и слышали, как они стреляли по толпе, чтобы разогнать ее,

– рассказала корреспондентка CNN.

Обратите внимание! Из Афганистана пытаются эвакуировать около 150 украинцев. За ними уже прибыл самолет, но он не может вылететь. Дело в том, что пока нет безопасного коридора и разрешения на взлет.

Узнайте больше Сидел на самолете: новые страшные кадры от первого лица, как афганцы улетали из аэропорта Кабула

Ситуация в Афганистане: последние новости