В частности на кадрах в сети видно, как толпа собралась вблизи аэропорта. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Какие варианты эвакуации украинцев
По его словам, на подъезде к аэропорту есть ряд блокпостов. Эвакуация будет осуществляться только в безопасных условиях, когда не будет угрозы для жизни украинцев и самолета.
Ситуация в аэропорту очень сложная,
– отметил Николенко.
Он отметил, что для урегулирования ситуации работают украинские дипломаты. Рассматривают 2 варианта эвакуации:
- или эвакуация с использованием имеющихся возможностей уже в аэропорту, в частности с привлечением иностранных партнеров;
- или украинским самолетом, который прислало Минобороны.
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Что говорят в МИД об эвакуации украинцев
- Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг фейк о "брошенных на произвол судьбы украинских военных" в Афганистане. Он рассказал, что это частные лица, которые поехали работать по контракту с иностранными компаниями.
- Сейчас они сосредоточены на военной базе, которую захватили талибы. Однако МИД контактирует с ними и готов их эвакуировать, как только появится возможность.
- Кулеба заверил, что 12 бывших украинских военнослужащих обязательно вернутся домой. Их эвакуируют либо международные компании, на которые они работают, либо наша власть.
- Он пообещал, что в любом случае МИД будет оказывать полную поддержку.