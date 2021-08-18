МИД находится на связи с украинцами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати Мы своих не бросаем, –Кулеба поговорил с военными, которые застряли в Афганистане
Нет в Афганистане военных ВСУ или Нацгвардии. Это частные лица, которые по контрактам нанялись на работу в Афганистане... Это никакие не военнослужащие,
– сказал Кулеба.
Военных есть 3 группы. Военная база расположена недалеко от Кабула. Талибы взяли его под свой контроль
МИД знал о них, поэтому украинцам помогут.
Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно
- В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула 80 человек, из них 8 были нашими гражданами. Могли забрать больше украинцев, но они просто не успели добраться до аэропорта. Задерживаться рейс не мог.
- Уже 90 украинцев афганского происхождения и члены их семей хотят покинуть Афганистан.
- Самолет за ними должен был вылететь 17 августа.
Что сейчас происходит в Афганистане
- 15 августа 2021 года террористы захватили столицу Кабул. Люди в стране были испуганы, ведь боевики известны особенно жестокими наказаниями.
- Сами талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами, это будет решать шариатский суд.
- Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призвали афганцев возвращаться к работе.