МЗС перебуває на зв'язку з українцями. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До речі Ми своїх не кидаємо, – Кулеба поговорив з військовими, які застрягли в Афганістані
Немає в Афганістані військових ЗСУ або Нацгвардії. Це приватні особи, які за контрактами найнялися на роботу в Афганістані...Це ніякі не військовослужбовці,
– сказав Кулеба.
Військових є 3 групи. Військова база розташована недалеко від Кабулу. Таліби взяли його під свій контроль
МЗС знало про них, тому українцям допоможуть.
Евакуація українців з Афганістану: що відомо
- Уночі проти 16 серпня Україна евакуювала з Кабулу 80 людей, з них 8 були нашими громадянами. Могли забрати більше українців, але вони просто не встигли добратись до аеропорту. Затримуватись рейс не міг.
- Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан.
- Літак за ними мав вилетіти 17 серпня.
Що зараз відбувається в Афганістані
- 15 серпня 2021 року терористи захопили столицю Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.
- Самі таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями, це вирішуватиме шаріатський суд.
- Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали афганців повертатись до роботи.