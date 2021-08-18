Посольство Украины изначально поддерживало с людьми связь и делает это регулярно. Об этом сообщил 24 каналу спикер МИД Олег Николенко.

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Украинцы получат инструкцию эвакуации

По его словам, как только появится возможность договориться о разблокировании базы и эвакуации, всем предоставят инструкции. Он отметил, что некоторые лица, работающие по частным контрактам, имеют альтернативные предложения помощи от своего работодателя.

Приоритет номер один – безопасность,

– отметил Николенко.

В МИД надеются, что всех граждан, которые сообщили о своем желании эвакуироваться, можно будет вывезти в ближайшее время.

Кого будут эвакуировать

Говорится об эвакуации чуть больше 150 человек, в том числе о:

гражданах Украины афганского происхождения;

их родных;

гражданах других государств, касательно поддержки которых МИД получил обращение.

"Всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Афганистане и заявили посольству Украины в Таджикистане и Пакистане либо их родственники обратились на горячую линию МИД, добавили в список на эвакуацию", – отметил Николенко.

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