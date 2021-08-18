Посольство України з самого початку підтримувало з людьми зв'язок і робить це регулярно. Про це повідомив 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми Для евакуації 150 українців: в Афганістан вилетів літак Міноборони

Українці отримають інструкцію евакуації

За його словами, щойно з'явиться можливість домовитись про розблокування бази та евакуацію, всім нададуть інструкції. Він зауважив, що деякі особи, які працюють за приватними контрактами, мають альтернативні пропозиції допомоги від свого роботодавця.

Пріоритет номер один – безпека,

– наголосив Ніколенко.

У МЗС сподівається, що всіх громадян, які повідомили про своє бажання евакуюватись, можна буде вивезти найближчим часом.

Кого евакуюватимуть

Мовиться про евакуацію трохи понад 150 осіб, зокрема про:

громадян України афганського походження;

їхніх рідних;

громадян інших держав, про підтримку яких МЗС отримало звернення.

"Всіх громадян України, які зараз перебувають в Афганістані і заявили посольству України в Таджикистані та Пакистані або їхні родичі звернулись на гарячу лінію МЗС, додали до списку на евакуацію", – наголосив Ніколенко.

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