Для цього залучають посольства Таджикистану й Пакистану. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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Ніколенко: Для підсилення залучили посольства в Таджикистані й Пакистані
"Це дуже унікальна ситуація, що Україна організовує операцію з евакуації громадян в країні, де не має дипломатичної присутності", – зазначив він.
Ніколенко пригадав, що в ніч на 16 серпня українське МЗС одним з найперших змогло підняти літак з аеропорту Кабула і вивезти як українців, так і представників інших держав. Втім зараз і справді українська влада здійснює операцію з евакуації, фактично не маючи дипломатичної присутності в Афганістані.
Наші посольства в Таджикистані, Пакистані, які ми залучили для підсилення, займаються евакуацією,
– заявив прессекретар відомства.
І додав, що всі українці, які хочуть покинути країну, мають про це повідомити посольствам України. Саме в такому разі дипломати зможуть спланувати найбезпечніші шляхи евакуації.
Працюємо з міжнародними партнерами, – Ніколенко про евакуацію українців
За словами речника МЗС, для розв'язання питання евакуації українців, влада працює з міжнародними партнерами, присутніми в Афганістані. Наразі частина аеропорту в Кабулі контролюється іноземними військами, як і частина блок-постів на під'їзді до нього.
"З ними ведеться робота, аби наші громадяни могли безпечно сісти на літак", – підкреслив Ніколенко.
Евакуація українців з Афганістану: останні новини
- Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня 2021 року взяли під контроль всю територію Афганістану. Вони наказали іноземцям покинути країну.
- В ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Кабула 79 людей.
- Речник МЗС повідомив, що наразі вилетіти з країни хочуть близько 150 осіб. Це українці афганського походження, їхні родичі, які є громадянами Афганістану, а також громадяни інших держав. Міністерство оборони України 17 серпня відправило літак, який має забрати українців.
- Дмитро Кулеба заявив, що на території Афганістану немає військових Збройних сил України чи Національної гвардії. Там залишилися приватні особи, які працювали на військовій базі за контрактом.