Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что за такие действия нужно наказывать. Поступок Гани он назвал продажей родины.
Заметьте Любит "темный" туризм: из Кабула эвакуировали студента, который поехал туда в отпуск
#InterpolArrest_Ghani. Тех, кто торгует и продает родину, должны наказывать и задерживать,
– подчеркнул политик.
Побег Гани: главное
- Боевики 15 августа объявили Гани, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани отрекся от власти и вместе с ближайшим окружением вылетел из столицы – города Кабул.
- Где находится президент-беглец, пока неизвестно. В то же время он опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором попытался объяснить свой поступок. По словам бывшего лидера Афганистана, он исчез, чтобы не допустить кровопролития.
- Гани заявил, что талибы поставили его перед выбором: либо он добровольно отрекается от власти, либо они будут штурмовать город. Там проживают 6 миллионов человек.
- В то же время российские СМИ сообщили: Гани успел прихватить с собой столько наличности, что ею пришлось набивать даже не чемоданы, а несколько авто.
Как ситуация в Афганистане повлияет на мир
- По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Афганистан в руках боевиков может превратиться в настоящий "геополитический Чернобыль". Это негативно повлияет не только на ситуацию в регионе, но и на жизнь многих стран мира. В частности, Петреус уверен, что последствия ситуации почувствуют на себе в США.
- По данным СМИ, боевики "Талибана" уже пригласили в Афганистан террористов "Аль-Каиды", ответственных за теракт 11 сентября 2001 года. Талибы предложили им создать "колыбель джихада".
- В США также прогнозируют, что победа "Талибана" может активизировать действия "Исламского государства".
Текст публикации Бисмиллы Хан Мохаммади
#InterpolArrest_Ghani.وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.