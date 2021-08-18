Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что за такие действия нужно наказывать. Поступок Гани он назвал продажей родины.

Заметьте Любит "темный" туризм: из Кабула эвакуировали студента, который поехал туда в отпуск

#InterpolArrest_Ghani. Тех, кто торгует и продает родину, должны наказывать и задерживать,

– подчеркнул политик.

Побег Гани: главное

Боевики 15 августа объявили Гани, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани отрекся от власти и вместе с ближайшим окружением вылетел из столицы – города Кабул.

Где находится президент-беглец, пока неизвестно. В то же время он опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором попытался объяснить свой поступок. По словам бывшего лидера Афганистана, он исчез, чтобы не допустить кровопролития.

Гани заявил, что талибы поставили его перед выбором: либо он добровольно отрекается от власти, либо они будут штурмовать город. Там проживают 6 миллионов человек.

В то же время российские СМИ сообщили: Гани успел прихватить с собой столько наличности, что ею пришлось набивать даже не чемоданы, а несколько авто.

Заметьте! Поступок афганских политиков осудил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что те просто сдались и покинули свою страну. В некоторых случаях военные сдавали территории даже без попытки бороться.

Как ситуация в Афганистане повлияет на мир

По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Афганистан в руках боевиков может превратиться в настоящий "геополитический Чернобыль". Это негативно повлияет не только на ситуацию в регионе, но и на жизнь многих стран мира. В частности, Петреус уверен, что последствия ситуации почувствуют на себе в США.

По данным СМИ, боевики "Талибана" уже пригласили в Афганистан террористов "Аль-Каиды", ответственных за теракт 11 сентября 2001 года. Талибы предложили им создать "колыбель джихада".

В США также прогнозируют, что победа "Талибана" может активизировать действия "Исламского государства".

Текст публикации Бисмиллы Хан Мохаммади

#InterpolArrest_Ghani.وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.