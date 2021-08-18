Сначала он рассказал в соцсети, что находится в списках на эвакуацию. Впоследствии Ратледж поделился кадрами, отснятыми на борту самолета британских ВВС.

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Счастливый конец: приземлился в Дубае благодаря блестящим сотрудникам британской армии. Все в порядке,

– рассказал студент.

Ратледж признался, что не жалеет о своем поступке. Кроме того, он отметил, что давно является поклонником экстремального туризма. В частности, посещал Чернобыль в Украине.

Ратледжа эвакуировали из Афганистана: смотрите видео

Парня допрашивали талибы

Ратледж рассказал, что талибы якобы допросили его по дороге в аэропорт. Террористы интересовались, откуда он. Когда турист ответил, что из Уэльса, боевики не знали, где это.

Кроме того, экстремал хвастался, что наткнулся на другой вооруженный конвой талибов и даже сделал селфи на одной из их "точек".

Впоследствии Ратледж увидел объявление о приюте для гражданских людей в здании, которое контролирует НАТО.

Реакция МИД Великобритании

В МИД Великобритании отметили, что безопасность их граждан является приоритетом. Еще с 21 апреля всем британцам рекомендовали покинуть территорию Афганистана.

Представитель ведомства отметил: еще 6 августа МИД обновило свои рекомендации, "чтобы убедить британских граждан немедленно уехать и сообщить нам о своих планах отъезда".

Кроме того, политик сообщил, что знает о деле Ратледжа.

Поступок экстремала возмутил людей

История туриста вызвала шквал негатива в соцсетях. Юноша решил провести отпуск в стране, куда уже 20 лет не рекомендуют летать с этой целью.

Люди убеждены, что в самолете Ратледж занял место человека, чья жизнь находится под угрозой из-за действий террористов.

Знакомая парня рассказала: поступок студента ее не удивил. По словам девушки, если она и знает кого-то способного на такое, то это точно Ратледж.

Мама узнала о "подвиге" сына из сети

О поступке сына мама Ратледжа узнала только тогда, когда увидела сообщение парня в соцсети.

Женщина призналась: после эвакуации сына она почувствовала облегчение. В то же время все еще в шоке с его поступка.

Примите во внимание! Ряд стран мира эвакуирует из Афганистана своих граждан. В частности, 18 августа Министерство обороны Украины отправило в страну свой самолет. Известно, что домой хотят вернуться более чем 150 украинцев и членов их семей.

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