Режиссер не успела на самолет

Карими написала в соцсети сообщение с просьбой об эвакуации. На него откликнулась украинская сторона, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Однако на украинский самолет режиссер не успела.

Самолет был вынужден улететь. Казалось, надежда была потеряна. Их там отталкивали из аэропорта. Но женщину в последний момент забрал военный турецкий борт. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино,
рассказал министр.

Он отметил, что женщину эвакуировали в результате сложной отдельной операции. Кулеба также поблагодарил турецких партнеров за то "что услышали нас".

Что известно об эвакуации Сахрим Карими

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