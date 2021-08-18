Режиссер не успела на самолет

Карими написала в соцсети сообщение с просьбой об эвакуации. На него откликнулась украинская сторона, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно "Живая и в безопасности": из Афганистана в Киев эвакуировали всемирно известного режиссера

Однако на украинский самолет режиссер не успела.

Самолет был вынужден улететь. Казалось, надежда была потеряна. Их там отталкивали из аэропорта. Но женщину в последний момент забрал военный турецкий борт. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино,

– рассказал министр.

Он отметил, что женщину эвакуировали в результате сложной отдельной операции. Кулеба также поблагодарил турецких партнеров за то "что услышали нас".

Что известно об эвакуации Сахрим Карими

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Наших граждан среди них было 8, потому что другие просто не успели добраться в аэропорт. На свободные места взяли нидерландцев, хорватов, афганцев и белорусов.

Выбраться из Кабула Украина и Турция помогли Сахрим Карими. После того режиссер встретилась с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

В социальных сетях Карими поблагодарил ОПГ и МИД за эвакуацию.

Обратите внимание! Сейчас эвакуироваться из Афганистана хотят 153 украинца. В Кабуле уже находится один наш самолет, кроме того, Министерство обороны отправило еще один. Сейчас чиновники договариваются с талибами о коридоре.

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