Режисерка не встигла на літак

Карімі написала в соцмережі допис з проханням про евакуацію. На нього відгукнулась українська сторона, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо "Жива і в безпеці": з Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку

Однак на український літак режисерка не встигла

Літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена. Їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку в останній момент забрав військовий турецький борт. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно,

– розповів міністр.

Він зазначив, що жінку евакуювали в результаті складної окремої операції. Кулеба також подякував турецьким партнерам за те "що почули нас".

Що відомо про евакуацію Сахрім Карімі

У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Наших громадян серед них було 8, бо інші просто не встигли добратися в аеропорт. На вільні місця взяли нідерландців, хорватів, афганців та білорусів.

Вибратися з Кабулу Україна та Туреччина допомогли Сахрім Карімі. Після того режисерка зустрілася з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

У соціальних мережах Карімі подякував ОПУ та МЗС за евакуацію.

Зверніть увагу! Наразі евакуюватися з Афганістану хочуть 153 українці. У Кабулі вже перебуває один наш літак, крім того, Міністерство оборони відправило ще один. Наразі чиновники домовляються з талібами про коридор.

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