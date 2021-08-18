Режисерка не встигла на літак

Карімі написала в соцмережі допис з проханням про евакуацію. На нього відгукнулась українська сторона, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо "Жива і в безпеці": з Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку

Однак на український літак режисерка не встигла

Літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена. Їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку в останній момент забрав військовий турецький борт. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно,
– розповів міністр.

Він зазначив, що жінку евакуювали в результаті складної окремої операції. Кулеба також подякував турецьким партнерам за те "що почули нас".

Що відомо про евакуацію Сахрім Карімі

Читайте також Таліби відкрили вогонь по людях, які вийшли на підтримку національного прапора: є жертви