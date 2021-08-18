Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив, що за такі дії потрібно карати. Вчинок Гані він назвав продажем батьківщини.

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#InterpolArrest_Ghani. Тих, хто торгує і продає батьківщину, мають карати і затримувати,

– наголосив політик.

Втеча Гані: головне

Бойовики Гані 15 серпня оголосили, що взяли під контроль усю територію Афганістану. Того ж дня президент Ашраф Гані відрікся від влади та разом з найближчим оточенням вилетів зі столиці – міста Кабул.

Де перебуває президент-втікач, наразі невідомо. Водночас він опублікував допис на фейсбуці, у якому спробував пояснити свій вчинок. За словами колишнього лідера Афганістану, він зник, аби не допустити кровопролиття.

Гані заявив, що таліби поставили його перед вибором: або він добровільно відрікається від влади, або вони штурмуватимуть місто. Там проживає 6 мільйонів людей.

Водночас російські ЗМІ повідомили: Гані встиг прихопити з собою стільки готівки, що нею довелося набивати навіть не валізи, а декілька авто.

Зауважте! Вчинок афганських політиків засудив президент США Джо Байден. Він наголосив, що ті просто здалися і залишили свою країну. У деяких випадках військові здавали території навіть без спроби боротися.

Як ситуація в Афганістані вплине на світ

За словами колишнього очільника ЦРУ Девіда Петреуса, Афганістан у руках бойовиків може перетворитися на справжній "геополітичний Чорнобиль". Це негативно вплине не лише на ситуацію у регіоні, але й на життя багатьох країн світу. Зокрема, Петреус впевнений, що наслідки ситуації відчують на собі у США.

За даними ЗМІ, бойовики "Талібану" вже запросили до Афганістану терористів "Аль-Каїди", відповідальних за теракт 11 вересня 2001 року. Таліби запропонували їм створити "колиску джихаду".

У США також прогнозують, що перемога "Талібану" може активізувати дії "Ісламської держави".

Текст публікації Бісмілла Хан Мохаммаді

#InterpolArrest_Ghani.وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.