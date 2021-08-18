Міністерка закордонних справ Нідерландів Сіґрід Кааґ розповіла, що екіпаж літака мав мало часу, адже був там приблизно пів години. Через це командир прийняв рішення злетіти без пасажирів.
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Якою є ситуація в аеропорту
Наразі ситуація поблизу міжнародного аеропорту Кабула залишається напруженою. Зокрема, за межами повітряної гавані перебувають сотні людей, які хочуть втекти з Афганістану.
Поблизу аеропорту чергують терористи "Талібану". Для того, щоб навести порядок, вони стріляють у повітря або по людях.
Бампер до бампера, машини майже не рухаються. Навколо стоять бойовики "Талібану". Ми дійсно бачили, як вони фізично намагалися повернути людей. Ми бачили їх і чули, як вони стріляли по натовпу, щоб розігнати його,
– розповіла кореспондентка CNN.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики "Талібану" 18 серпня відкрили вогонь по мирних людях в афганській провінції Нангархар. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 осіб.
- Міноборони Афганістану звернулося до Інтерполу з проханням затримати президента-втікача Ашрафа Гані.
- У НАТО не виключили дистанційних ударів по терористах в Афганістані. Зокрема, по угрупованні "Аль-Каїда", якщо воно повернеться.
- Наразі ситуація в аеропорту Кабула є важкою. Він частково закритий. Його контролюють іноземні війська.
- У РНБО заявили, що через захоплення "Талібаном" влади в Афганістані міграційна ситуація в Україні може погіршитися.